Barzaghi: «Inter deve compattarsi. Inzaghi? Ancora avanti insieme»

L’Inter si sta preparando per affrontare la trasferta di Coppa Italia contro la Juventus e ha da poco finito l’allenamento odierno: le ultime da Sky Sport con Matteo Barzaghi.

COMPATTEZZA − Matteo Barzaghi a Sky Sport, nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato dell’Inter alla vigilia della gara di andata di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (vedi articolo): «Stanno arrivando partite importantissime: la trasferta con la Juventus in Coppa Italia, la trasferta con la Salernitana per ritrovare la vittoria in campionato. La trasferta contro il Benfica per la Champions League. L’Inter ora deve compattarsi. L’Intenzione è rimanere uniti e compattarsi in un momento difficile. Nonostante le tre sconfitte di seguito in campionato, l’intenzione del club è andare avanti con Simone Inzaghi e arrivare fino alla fine con Inzaghi. Chiaramente se le cose dovessero precipitare ulteriormente verificheremo di nuovo questa cosa ma per il momento ci risulta che ci sia la voglia di andare avanti insieme. Per il momento questa è la ricetta dell’Inter per provare a uscire da un momento non semplice. L’allenamento è finito da poco e la vigilia è particolare, anomala. I giocatori, infatti, non resteranno in ritiro ma torneranno a casa e domani partiranno per Torino. Con tre trasferte consecutive si sta provando di tutto per non far stancare troppo i giocatori. Bisogna che l’attacco si risvegli».