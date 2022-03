Juventus-Inter, Correa e Sanchez scalpitano per una maglia da titolare

Juventus-Inter, oggi i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile ma senza i giocatori convocati in Nazionale, e senza Lautaro Martinez positivo al Covid-19.

IN ATTACCO – Simone Inzaghi comincerà a preparare Juventus-Inter non appena avrà tutti i nazionali a disposizione, cioè la prossima settimana. Intanto il tecnico dovrà già fare le prime valutazioni riguardo l’attacco titolare da schierare contro i bianconeri. Sarà una partita delicata sia per la forza dell’avversario, e soprattutto per le sorti del campionato e la lotta scudetto, quindi una scelta sbagliata potrebbe essere fatale. La logica vuole che toccherà nuovamente a Edin Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, che però ultimamente non hanno convinto in campo, soprattutto nell’ultima sfida contro la Fiorentina. Da tenere ovviamente in conto anche la positività del centravanti argentino. Sulla carta, potrebbe essergli sufficiente una settimana, se così non dovesse essere allora il tecnico piacentino dovrà valutare meglio le sue condizioni fisica. In ogni caso, pronti Joaquin Correa e Alexis Sanchez, che scalpitano in panchina.