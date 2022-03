Inter, stagione a due facce ma non per Skriniar: merita un riconoscimento?

L’Inter nella seconda parte di stagione ha messo in evidenza un calo generale, evidente soprattutto in alcuni singoli (vedi articolo). Il discorso non vale per tutti allo stesso modo, per esempio Skriniar ha disputato una stagione di altissimo profilo con una prestazione a dir poco maiuscola sul campo del Liverpool. La domanda sorge spontanea: merita la fascia di capitano?

BALUARDO – L’Inter di Simone Inzaghi ha finora disputato una stagione a due facce con un calo evidente da gennaio in poi, soprattutto in alcuni singoli. Chi più chi meno ha mostrato alti e bassi ma non Milan Skriniar. Il difensore slovacco sta disputando una stagione di altissimo profilo e le partite sbagliate o giocate non al suo massimo si contano sulle dita di una mano. Concentrazione sempre elevatissima, condizione atletica eccellente e qualche gol decisivo. Una prestazione mostruosa anche sul campo del Liverpool contro avversari non certo banali e in uno stadio caldo come pochi. Skriniar ha ormai le stimmate del leader, dell’uomo in grado di trascinare tutti e che spesso prova a tenere su tutta la baracca quando i compagni crollano. È inevitabile chiedersi se meriti una sorta di promozione quando Samir Handanovic deporrà la fascia di capitano. Dall’attaccamento alla maglia alle doti tecniche e caratteriali, Skriniar sembra essere il profilo ideale. Solo il tempo ci darà la risposta.