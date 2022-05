Juventus-Inter, per Bastoni si deciderà all’ultimo: pronto in caso il sostituto

Ancora dubbi in vista di Juventus-Inter per Alessandro Bastoni. Il difensore, che ha svolto sia ieri che oggi l’intero allenamento, non è ancora sicuro di giocare al 100% la finale di Coppa Italia

ULTIME − Bastoni sarà titolare in Juventus-Inter? Più di un dubbio ancora rimane. Il difensore, nonostante si sia allenato molto bene con la squadra sia ieri che oggi, non è sicuro di avere il posto da titolare per la finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso e prima di fare la sua scelta definitiva parlerà con il ragazzo in vista della riunione tecnica prevista alle 18.30. Come riporta Sky Sport, in caso di forfait, pronto Federico Dimarco, il quale lo ha già sostituito precedentemente contro Bologna, Udinese ed Empoli.