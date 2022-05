Inter, la stagione si gioca in 4 giorni: da Roma a Cagliari con un sogno

L’Inter si avvia alle quattro giornate più intense dell’anno. Stasera la Coppa Italia e domenica il rush Scudetto a Cagliari. Il destino dei nerazzurri si deciderà in due trasferte

QUATTRO GIORNATE − Sono ore e giorni di ansia e tensione in casa Inter. Ma non necessariamente di paura e pessimismo. Dopo tanti anni l’Inter è ritornata ad essere protagonista nel vero senso della parola. Tra stasera e domenica, l’Inter si gioca quasi tutta la stagione con Coppa Italia e Scudetto come sogni difficili ma non impossibili. La prima tappa è proprio l’Olimpico di Roma. Questa sera a partire dalle 21, gli occhi del mondo saranno puntati sul Derby d’Italia Juventus-Inter. Non accadeva dal 1965 che le due squadre si sfidassero in una finale di Coppa Italia. Tutto o niente per la banda nerazzurra e il suo condottiero Simone Inzaghi. Vincere per portare a casa il secondo trofeo stagionale, che peraltro manca sulla bacheca interista da ben 11 lunghi anni, oppure capitolare con tutte le conseguenza del caso. Da domani, comunque vada la sfida dell’Olimpico, si penserà alla seconda decisiva trasferta di questa stagione: Cagliari. La Sardegna come presumibile ultima tappa in chiave Scudetto. Coppa Italia e tricolore, due traguardi importanti e prestigiosi con una sottile ma cruciale differenza. Nel primo caso, è tutto in mano all’Inter; nel secondo, agli avversari (il Milan). In 4 giorni, l’Inter e Inzaghi capiranno il loro destino finale.