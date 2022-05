Onofri: «Inter, periodo di appannamento normale ma Inzaghi è cresciuto»

Claudio Onofri, su Tmw radio, ha parlato della stagione di Inzaghi all’Inter. L’ex giocatore ha visto una crescita nel lavoro del tecnico nerazzurro

CRESCITA − Onofri non ha dubbi sul lavoro di Inzaghi: «Devo dire la verità, ad inizio campionato e vedendo lo sviluppo dello stesso, ho visto crescere il tecnico. Già anni fa aveva dimostrato di poter dare una identità alla sua squadra. L’Inter ha avuto un periodo di appannamento come tutte le squadre in Serie A, ma ho la sensazione che nonostante una fase non brillante dal punto di vista comunicativo, i fatti sono dalla sua parte».