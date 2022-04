Juventus-Inter, Allegri recupera Alex Sandro: le possibili scelte in difesa – CdS

Juventus-Inter, Massimiliano Allegri recupera anche l’ultimo dei tre giocatori recuperabili durante la sosta, cioè Alex Sandro, dopo Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Secondo il collega Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe giocare addirittura titolare. Ecco le possibili scelte in difesa tra i bianconeri.

IN DIFESA – Alex Sandro sarà a disposizione di Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Inter. Il tecnico valuta anche l’impiego del brasiliano addirittura da titolare, ma molto dipenderà dal suo compagno di Nazionale, Danilo, che dovrebbe partire però da titolare a destra. A sinistra, per ora, in vantaggio c’è De Sciglio, altrimenti l’azzurro potrebbe scalare a destra e liberare spazio per Alex Sandro, considerando anche l’assenza di Luca Pellegrini perché squalificato. Al centro della difesa Giorgio Chiellini appare in vantaggio su Leonardo Bonucci per affiancare De Ligt.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.