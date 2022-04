Juventus-Inter, Allegri studia la mossa anti Brozovic: le possibili scelte – TS

Juventus-Inter si avvicina. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, sa bene che per arginare la manovra nerazzurra sarà fondamentale arginare Brozovic. Le possibili scelte del tecnico

SCELTE – Juventus-Inter è in programma domenica alle 20:45. Dovrebbe essere del match Marcelo Brozovic, che rientrerà in campo dopo l’infortunio patito contro il Liverpool. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, sa bene che il croato è l’uomo chiave del centrocampo nerazzurro ed ha intenzione di trovare una soluzione che possa arginare il regista della manovra nerazzurra. Il tecnico della Juventus, quindi, potrebbe decidere di schierare un 4-3-3 o un 3-5-2 con uno dei mediani pronto ad alzarsi per andare in marcatura su Brozovic. La scelta dipende molto da chi sceglierà di impiegare in regia: se ci sarà Arthur titolare, allora sarà Locatelli a marcare Brozovic, con Rabiot a rimanere in linea. In caso di forfait del brasiliano, Locatelli scalerebbe in mezzo, con Zakaria pronto a marcare ad uomo il centrocampista croato.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini