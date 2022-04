Bremer-Inter, Dimarco possibile contropartita per il Torino: lo scenario – TS

Geison Bremer sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Sul difensore del Torino è forte l’interesse dell’Inter: nella trattativa potrebbe essere inserito Federico Dimarco

OPERAZIONE – Geison Bremer è destinato ad infiammare il mercato estivo. Sul difensore del Torino hanno messo gli occhi diverse big di Serie A fra cui l’Inter. Proprio il club nerazzurro, forse, ha la carta giusta per convincere il club granata e far approdare il difensore brasiliano a Milano. Si tratta di Federico Dimarco. Secondo Tuttosport, infatti, il laterale nerazzurro potrebbe essere inserito nella trattativa: Juric, tecnico dei granata, è un estimatore di Dimarco, avendolo lanciato nell’Hellas Verona e sarebbe felice di poterlo avere nuovamente a disposizione. L’approdo di Dimarco al Torino si era già sfiorato nella scorsa estate, ma l’esterno aveva preferito rimanere in nerazzurro per giocarsi le sue carte con Inzaghi. Adesso, però, la situazione potrebbe essere cambiata: l’esterno, quindi, potrebbe essere la chiave per vedere l’approdo di Bremer all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Andrea Pavan