Juventus-Inter, Allegri anticipa sorprese in formazione: dentro tutti?

Juventus-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Questo pomeriggio in conferenza stampa Allegri ha fatto intendere che ci saranno sorprese in formazione (vedi articolo) e un’ipotesi che si può individuare è quella di uno schieramento a trazione anteriore.

TUTTI ALL’ATTACCO? – Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Inter, l’ha buttata lì: nessuno azzeccherà la sua formazione. Questo fa capire che dovrebbe esserci qualche scelta in controtendenza rispetto al passato, oppure qualche sorpresa. Considerato che un nome è certo, quello di Paulo Dybala, bisogna capire gli altri. La sensazione è che possa risolvere il ballottaggio… mettendo tutti i big. Ossia anche Juan Guillermo Cuadrado, Alvaro Morata e il recuperato Dusan Vlahovic. Come? Con un 4-2-3-1, modulo già provato a stagione in corso nel 2016-2017. Il serbo farebbe il centravanti, la Joya sarebbe il trequartista, il colombiano ovviamente largo a destra e lo spagnolo a sinistra. Altrimenti 4-3-3 o 4-4-2, con Adrien Rabiot per Morata.

GLI ALTRI – La Juventus, arrivata a -1 dall’Inter, ritrova Leonardo Bonucci ma solo per la panchina. Sarà, come nel primo tempo con la Salernitana, Giorgio Chiellini a fare coppia con Matthijs de Ligt. Nella partita che ha preceduto la sosta è stato ammonito sotto diffida Luca Pellegrini, domani squalificato. Il dubbio fra Alex Sandro e Mattia De Sciglio dovrebbe vedere titolare il brasiliano, col connazionale Danilo da Silva sulla fascia destra. In porta ovviamente Wojciech Szczesny. A centrocampo Denis Zakaria ha recuperato e giocato la partitella di metà settimana con la Pro Sesto, non fa minuti dal 26 febbraio a Empoli ma è a disposizione. Lo svizzero, nuovo acquisto di gennaio, è favorito su Rabiot per far coppia con Manuel Locatelli, guarito durante la sosta dal COVID-19. Questa la probabile formazione di Allegri per Juventus-Inter: Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.