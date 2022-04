Nicola: «Con l’Inter abbiamo peccato, ma la Salernitana c’è. Conti alla fine»

La Salernitana ha perso 0-1 col Torino (vedi articolo) ed è a nove punti dalla salvezza in Serie A, con ancora nove gare da giocare compresi due recuperi. L’allenatore Nicola, su Sky Calcio Show – L’Originale, vede nel 5-0 subito dall’Inter un mese fa l’unica volta dove i suoi sono stati messi sotto.

ANCORA IN CORSA – Davide Nicola crede alla salvezza della Salernitana: «Motivazioni? Non è che debba motivare questi ragazzi, è dalla prima partita che dimostrano di essere motivati e di credere nella proposta che stiamo facendo. In sequenza il Milan, lo stesso Bologna dove abbiamo fatto secondo me un’ottima partita. Forse abbiamo perso un po’ le distanze e peccato di eccessiva convinzione magari contro l’Inter, quando dovevamo riuscire a valutare la compattezza e l’equilibrio di squadra. Però tutte le altre partite le abbiamo giocate: il Sassuolo, la stessa Juventus. Stasera forse il passo in avanti è stato quello di non concedere occasioni troppo semplici, la squadra ha giocato anche in fase difensiva. Adesso c’è una trasferta interessante (la Roma, ndr) perché affrontiamo una squadra forte, ma la Salernitana c’è e i conti si faranno alla fine. Devi cercare di vincere quelle che arrivano prima dei recuperi, è questa la mentalità».