Juventus-Inter, Acerbi o de Vrij per una maglia da titolare: c’è un favorito!

In vista di Juventus-Inter, Inzaghi dovrà sciogliere un dubbio in difesa: Acerbi o de Vrij. Uno dei due giocherà dal primo minuto a Torino. Al momento c’è leggermente un favorito

BAGARRE − Si avvicina Juventus-Inter, mancano solamente due giorni al Derby d’Italia. Corsa contro il tempo per Marcelo Brozovic (vedi articolo). Simone Inzaghi, al contempo, dovrà valutare un unico dubbio di formazione. Quello in difesa fra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Entrambi hanno giocato da titolari nell’ultima uscita in Champions League contro il Bayern Monaco. Al momento, l’olandese, come riferisce Sport Mediaset, è leggermente davanti al difensore della Nazionale.