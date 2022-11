Lautaro Martinez ed il tabù Juventus: per il ‘Toro’ numeri da migliorare

Lautaro Martinez scenderà in campo domenica contro la Juventus. Per l’argentino, contro i bianconeri, c’è un piccolo tabù da sfatare

MIGLIORARE – Lautaro Martinez guiderà, a meno di clamorose sorprese, l’attacco dell’Inter contro la Juventus. Per l’argentino è l’occasione per sfatare un piccolo tabù: contro i bianconeri, il “Toro” ha segnato appena un gol in campionato in ben 8 precedenti (in cui sono arrivate 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Numeri che non fanno giustizia ad uno degli attaccanti più forti in Serie A e del panorama calcistico europeo: domenica, all’Allianz Stadium, Lautaro Martinez dovrà cercare di rimpinguare il bottino delle reti e migliorare la statistica sulle vittorie. L’Inter, ancora senza Lukaku, si aggrapperà alle giocate del suo numero 10 per continuare una rincorsa in campionato che, fino a qualche settimana fa, sembrava quasi impossibile.