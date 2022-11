Tanti auguri Figo, l’Inter festeggia gli anni dell’ex fuoriclasse portoghese

Buon compleanno a Luis Figo, uno dei giocatori più forti e amati nella storia dell’Inter. L’ex fuoriclasse portoghese ha spento proprio oggi ben 50 candeline

BUON COMPLEANNO − Giornata speciale per Figo. L’ex asso portoghese, Pallone d’Oro 2000, ha compiuto oggi venerdì 4 novembre 50 anni. Figo ha vestito la maglia della Beneamata per quattro stagioni dal 2005 al 2009. Straordinaria la sua carriera vissuta soprattutto in Liga dove ha vestito le maglie prestigiose di Barcellona prima e Real Madrid poi. Il numero 7 nerazzurro ha collezionato con la maglia nerazzurra 140 presenze condite da 11 reti contribuendo alla conquista di 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane. Tanti auguri anche dalla redazione di Inter-News. L’Inter lo celebra così su YouTube.

Chapeau per Luis!