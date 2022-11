Brozovic a meno due da Juventus-Inter: Inzaghi a caccia di segnali − SM

È già l’antivigilia di Juventus-Inter, big match della dodicesima di campionato. Il grande dubbio è Marcelo Brozovic. Il croato sta recuperando e potrebbe rivedersi all’Allianz Stadium

LAVORO − Corsa contro il tempo per Brozovic che è al lavoro per esserci domenica sera a Torino. Juventus-Inter non si può assolutamente perdere e il croato, anche a mezzo servizio, è una pedina molto importante. Come riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi insegue gli ultimi segnali positivi tra l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani. Se dovesse andare tutto per il verso giusto, allora Brozovic sarà convocato. Niente titolarità a meno di clamorosi scenari. Hakan Calhanoglu ancora in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan alle sue spalle.