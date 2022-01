Juventus a Milano, Szczesny a Torino: ecco la difesa che sfiderà l’Inter – Sky

Juventus arrivata a Milano ma non al completo. Non è in gruppo il portiere Szczesny, che si è praticamente “auto-escluso” dalla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Come riportato da Sky Sport, alla vigilia Allegri sembra aver sciolto solo i dubbi in difesa

DIFESA A 4 B – La Juventus è arrivata a Milano, in zona San Siro. Dove alloggerà nella notte che precede la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter campione d’Italia. Come preannunciato, il portiere Wojciech Szczesny (vedi articolo) arriverà solo domani. E dovrà sedersi in panchina come spiegato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri (vedi dichiarazioni). Al posto di Szczesny in porta ci sarà Mattia Perin, che avrà davanti a sé una difesa a quattro in emergenza. Al centro ci saranno Daniele Rugani e il capitano Giorgio Chiellini, mentre sulle fasce spazio a Mattia De Sciglio sulla destra e Alex Sandro sulla sinistra. I dubbi di Allegri riguardano sia centrocampo sia attacco.