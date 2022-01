Primavera Femminile, giornate rinviate: le tre partite dell’Inter Women U19

Primavera Femminile in stand-by causa COVID-19 come tutto il Settore Giovanile italiano. Anche l’Inter Women deve fermarsi e si vede rinviare tre partite in calendario. Di seguito la nota della società nerazzurra attraverso il proprio sito ufficiale

STOP FORZATO – “Come comunicato nella giornata odierna dalla FIGC – Sezione Femminile, si dispone il rinvio dell’undicesima giornata di andata, della prima e della seconda di ritorno del Girone 1 del Campionato Primavera Femminile. Le nerazzurre non scenderanno quindi in campo contro Brescia, Cittadella e ChievoVerona. Tutte le gare sono rinviate a data da destinarsi”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]