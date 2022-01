Brozovic primo pensiero dell’Inter, alter ego di Perisic è secondario: i motivi – Sky

Brozovic deve ancora rinnovare il suo contratto con l’Inter, che ha in scadenza anche il connazionale Perisic. Come riportato da Sky Sport, i piani nerazzurri con i due croati sono diversi

CROATI IN SCADENZA – L’esterno sinistro non è una necessità urgente per l’Inter, che pensa a un’alternativa a Ivan Perisic ma senza particolare apprensione. Vista la presenza di jolly come Federico Dimarco, in grado di giocare sia in difesa sia a centrocampo, e Matteo Darmian, che fa il suo indistintamente a destra e sinistra. Come riportato da Sky Sport, se ci sarà un’occasione di mercato, l’Inter proverà a coglierla già a gennaio. Non ci sono aggiornamenti, invece, sul rinnovo di Perisic, che è in scadenza a fine stagione. La priorità al momento resta il rinnovo di Marcelo Brozovic, che dovrebbe arrivare a breve ed essere annunciato entro fine gennaio. Il centrocampista croato firmerà un quadriennale, che posticiperà la scadenza dall’attuale 30 giugno 2022 al 2026. La presenza del Presidente Steven Zhang a Milano serve anche a definire il futuro nerazzurro di Brozovic.