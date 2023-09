Jovic, niente Inter-Fiorentina ma rivale a breve: opzione di mercato

Jovic è ormai ai margini della Fiorentina, visto che non ha mai giocato in stagione con gli arrivi di Beltran e Nzola, e difficilmente potrà esserci contro l’Inter. Anche perché il mercato lo sta portando via da Firenze.

IN USCITA – Luka Jovic non giocherà Inter-Fiorentina, ma sarà ugualmente al Meazza a settembre. L’attaccante serbo è il nome passato in pole position per il Milan, che avrà il derby sabato 16 settembre alle 18 alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri, nelle ultime due ore del calciomercato, sono alla disperata ricerca di un vice di Olivier Giroud. Ieri è sfumato Mehdi Taremi, stamattina Patson Daka e nel pomeriggio anche Rafa Mir perché il Siviglia non sta trovando il sostituto. Jovic è tornato come obiettivo del Milan, si attende la conclusione entro le 20: nel caso potrebbe esordire contro l’Inter, visto che i rossoneri giocano stasera con la Roma all’Olimpico. Secondo Sportitalia, l’accordo fra Fiorentina e Milan per Jovic è in prestito secco.