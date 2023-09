Padovan: «Lukaku ha interrotto coi suoi ex compagni dopo lo strappo con l’Inter»

Alle 19.30 Lukaku sarà presentato all’Olimpico in campo come giocatore della Roma, prima della partita contro l’Inter. Padovan, intervenuto in collegamento a Radio Sportiva, parla della questione del rapporto coi suoi ex compagni all’Inter.

LA CHIUSURA – Romelu Lukaku non è (più) il benvenuto all’Inter, dopo quanto ha fatto in estate, e arrivano conferme anche nella giornata di oggi. Giancarlo Padovan la vede in maniera differente: «Lukaku ha interrotto i rapporti coi suoi ex compagni dopo aver strappato con l’Inter. Poi non so se sia stato mal consigliato. Lukaku ha un suo carattere una sua personalità, è volubile perché se la gioca con Joao Cancelo per il numero di squadre cambiate ed è orgoglioso. Quando vede che una società tentenna, e Piero Ausilio tentennava, o quando vede che la Juventus non chiude perché non ha venduto Dusan Vlahovic si arrabbia. Ha chiuso con l’Inter, ha chiuso con la Juventus e ora è andato alla Roma rinunciando a quattro milioni e mezzo di ingaggio. Poi non è che ha rotto coi compagni: loro lo cercavano, dopo che uscivano le notizie del mancato accordo, e Lukaku non si faceva trovare. Ha voluto rompere e chiudere i rapporti, è nel diritto di ciascuna persona».