UFFICIALE – Botis va a giocare dopo l’Inter Primavera: passa in Serie C

Botis lascia l’Inter dopo aver giocato con la Primavera fino alla scorsa stagione. Nell’ultimo giorno di calciomercato è arrivato l’accordo per la cessione in Serie C.

IN USCITA – “La S.S. Monopoli 1966 ufficializza l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, dei diritti alle prestazioni sportive di Nikolaos Botis. Arriva dall’Inter.

Portiere nato a Larissa, in Grecia, il 31 marzo 2004, 196 cm, ha difeso nelle ultime tre stagioni la porta della Primavera dell’Inter per un totale di 37 presenze con particolare riferimento al campionato scorso di Primavera 1 in cui ha giocato 26 partite.

Nazionale greco Under-19, Botis è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del PAOK e può contare anche 3 presenze nella UEFA Youth League, sempre con l’Inter”.

Fonte: monopolicalcio.it