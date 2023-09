Italiano: «Inter una corazzata! Fiorentina unica in Italia in una cosa»

Italiano ha parlato alla vigilia di Inter-Fiorentina, match valevole per la terza giornata di Serie A in programma domani (domenica) a San Siro alle ore 18.30. Il tecnico viola, molto soddisfatto per l’obiettivo raggiungo in Conference League, sottolinea le qualità della squadra di Inzaghi. Le sue parole ai canali ufficiali del club gigliato

OBIETTIVI – Vincenzo Italiano, proprio come Simone Inzaghi, presenta Inter-Fiorentina alla vigilia del match: «Intanto iniziamo con il fatto che siamo molto contenti di aver superato questo ostacolo in Conference League, primo impegno importante della stagione e ne siamo davvero contenti. Soprattutto per aver ribaltato il risultato negativo e per la prestazione da squadra vera e matura. Chiaramente il dispendio fisico e mentale è stato enorme. In preparazione di questa partita con l’Inter, ancora una volta difficile, cercheremo di gestire tutto al meglio. Valuteremo tutto quello che c’è da fare per mettere in difficoltà l’Inter che è una corazzata anche quest’anno».

RITMI ELEVATI – Italiano prosegue parlando dei ritmi già molto serrati: «Abbiamo iniziato questo periodo, gli unici in Italia, giocando giovedì e domenica. Domani è una partita che dobbiamo cercare di affrontare come abbiamo sempre fatto, è una partita dove abbiamo la possibilità di crescere e maturare. In questo primo filotto di partite, alla fine un obiettivo l’abbiamo raggiunto. Adesso l’obiettivo è mettere dentro meccanismi e minuti».

FORTI – Italiano sottolinea ancora le qualità della squadra nerazzurra e le difficoltà della sfida: «È una corazzata l’Inter, com’è giusto che sia. È una grande squadra, la affrontiamo a casa loro, stadio sold-out, quindi è una partita molto difficile. Ha sempre vinto, ha subito zero gol ma non si scopre adesso l’Inter. È tra le squadre più forti in Italia e in Europa. Domani cercheremo di fare del nostro meglio e di continuare a crescere e migliorare, un altro mattoncino da aggiungere alla nostra costruzione».