Inzaghi va sul sicuro anche senza capitano: così in Inter-Lecce dal 1′

Inzaghi vuole consolidare la vetta in Serie A e l’occasione giusta arriva grazie a Inter-Lecce. Previsti numerosi avvicendamenti rispetto all’uscita infrasettimanale. E il punto interrogativo per una volta si chiama Lautaro Martinez. La probabile formazione sembra già preannunciata

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter deve dimenticare la brutta serata contro il Bologna in Coppa Italia e rituffarsi sul campionato. A San Siro arriva il Lecce, che proverà a rovinare il Natale alla capolista della Serie A prima della Vigilia. Per l’occasione i dubbi di formazione di Simone Inzaghi si riducono alle condizioni di Lautaro Martinez, che difficilmente sarà della partita. E anche se alla fine venisse convocato, sarebbe improbabile il suo utilizzo dall’inizio. Inzaghi ragiona senza considerare Lautaro Martinez, pertanto è Marko Arnautovic il primo candidato a completare l’attacco. In panchina si cercherà di portare almeno Alexis Sanchez, che lavora per la convocazione al pari di Stefan de Vrij in difesa. Poche incertezze per Inzaghi, che può contare anche su Benjamin Pavard completamente recuperato ma non c’è motivo di rimettere l’ottimo Yann Bisseck in panchina. Qualche valutazione da fare sui titolari più stanchi dopo le recenti fatiche ma l’impressione è che Inzaghi non modificherà la sua idea iniziale. Difficile prevedere grosse sorprese adesso. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lecce in Serie A.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 8 Arnautovic.