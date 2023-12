L’Inter prova a fare il Napoli! Prima dell’Arabia c’è un vantaggio − CdS

L’Inter viaggia agli stessi ritmi del Napoli di Luciano Spalletti, che lo scorso anno vinse il campionato. Ora prima della Supercoppa in Arabia da sfruttare il calendario.

PERCORSO SIMILE − Tante similarità tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Spalletti. Dopo 16 giornate, stessi punti fatti (41) e anche una precoce eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Lo scorso anno, gli azzurri per mano della Cremonese ai rigori, quest’anno i nerazzurri ai supplementari contro il Bologna. La differenza sta solamente nella collocazione temporale, con i Mondiali in Qatar, che un anno fa sconvolsero tutti i calendari. L’Inter domani col Lecce punta a mantenere il primo posto ai danni della Juventus, distante di quattro lunghezze. Da qui alla trasferta araba in vista della Supercoppa Italiana, l’Inter ha però un calendario più agevole da sfruttare. In sequenza avrà Lecce, Genoa, Verona e Monza. Tutte peraltro distanziate da una settimana intera una dall’altra. A differenze, invece, della Juventus che il 4 gennaio dovrà giocare pure in Coppa Italia contro la Salernitana. Prima, dunque, del super tour de force che partirà da metà gennaio (il 19 la semifinale contro la Lazio), sarebbe opportuno cogliere questo relativo vantaggio per mettere in cascina altri punti e perché no, altro distacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia