Inzaghi senza segreti: in Juventus-Inter la formazione è già nota a tutti

Inzaghi al lavoro per preparare la Finale di Coppa Italia. E in vista di Juventus-Inter le scelte di formazione sembrano già fatte. Al momento l’ipotesi che ci siano sorprese sono prossime allo zero, anche se nelle prossime 48 ore tutto può essere ribaltato. E sarebbe sorprendente

PROBABILE FORMAZIONE – Il recupero di Alessandro Bastoni (vedi aggiornamento) permetterà a Simone Inzaghi di tornare a schierare la formazione-tipo a Roma. L’Inter anti-Juventus ha otto certezze, che diventano nove con Bastoni in difesa. Solo panchina per Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio, che si sarebbero giocati la terza maglia dietro. Il decimo titolare sarà quasi sicuramente Denzel Dumfries, in ballottaggio come al solito con Matteo Darmian, che sembra destinato a iniziare dalla panchina. La scelta in questo caso sarebbe più strategica che tecnico-tattica, ipotizzando un’altra finale sui 120′ più recupero. E l’undicesimo? Per quanto sia normale credere nel dubbio in attacco, difficilmente Inzaghi rinuncerà a Edin Dzeko contro la Juventus in Finale di Coppa Italia a Roma. Le chance di Joaquin Correa dal 1′ sono ridotte. L’undici titolare nerazzurro si preannuncia come quello più scontato possibile. Sarà davvero così o tocca aspettarci sorprese? Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Juventus-Inter di Coppa Italia.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skirniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.