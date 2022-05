De Paola: «Scudetto chiuso, Inter all-in Coppa Italia. Una cosa è assurda»

Paolo De Paola, in collegamento su Tmw radio, si è espresso sulla volata Scudetto con Inter e Milan protagoniste. Nerazzurri ormai fuori, a detta sua, e concentrati per la Coppa Italia contro la Juventus

TRAGUARDI − De Paola sulla lotta Scudetto e sulla finale di Coppa Italia: «Il Milan si sta consolidando e non mi sarei mai aspettato che avesse un finale così importante. Corrobora con un gioco molto grintoso e scontroso. Sacchi ha ragione nel dire che il gioco del Milan è il più europeo di tutti in Italia. Un peccato però che le partite della zona salvezza e Scudetto non vengano giocate in contemporanea. La differenziazione tra l’impegno dell’Inter e quello del Milan è assurdo. Cagliari-Inter è fondamentale anche in chiave salvezza. Ci deve essere più rispetto per tutte le squadre che giocano per i rispettivi traguardi. Coppa Italia? Sarà una gara in cui entrambe daranno il massimo. Il discorso scudetto credo sia chiuso, quindi l’Inter darà tutto. Così come la Juventus, per cui il solo quarto posto non può bastare».