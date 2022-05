Bastoni lavora in gruppo, difensore prova a essere titolare in Juventus-Inter

Alessandro Bastoni rientra a lavorare col gruppo: il difensore dell’Inter prova a tornare titolare nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.

RIENTRO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 da Appiano Gentile, Alessandro Bastoni è rientrato ad allenarsi in gruppo con i compagni. Adesso bisognerà ascoltare il fisico del difensore italiano, capire come lavorerà oggi pomeriggio e domani. Non sarà facile ma il giocatore nerazzurro ci prova per essere in campo dal primo minuto in Juventus-Inter, finale di Coppa Italia.

Fonte: Sky Sport