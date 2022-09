Inzaghi senza Calhanoglu, chi al suo posto? Scelta non scontata – CdS

L’Inter perde Hakan Calhanoglu per infortunio. Il centrocampsita turco durante l’allenamento del mattino ha rimediato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra e contro l’Udinese non ci sarà. Chi giocherà al suo posto? Secondo il Corriere dello Sport, però, la scelta non è così scontata.

SOSTITUTO – La scelta più ovvia sembra quella di confermare Mkhitaryan, ingaggiato questa estate proprio per avere un’alternativa a Calhanoglu con caratteristiche più simili. L’armeno, però, è reduce dai 72’ disputati in terra ceca e le sue condizioni andranno verificare in questi giorni. Peraltro, Inzaghi potrebbe puntare su un’impostazione tattica differente, preferendo almeno all’inizio un elemento più fisico come Gagliardini. E, in questo senso, c’è un precedente che potrebbe essere indicativo. Nel match al Friuli dello scorso campionato, infatti, Calhanoglu era squalificato e, per sostituirlo, il tecnico nerazzurro aveva scelto proprio l’ex-Atalanta. Mkhitaryan, dunque, diventerebbe una carta da giocare nel secondo tempo. Per la verità, sulla carta, ci sarebbe anche una terza opzione, cioè Kristjan Asllani, fin qui utilizzato solo come vice Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno