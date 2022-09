Lukaku, ci siamo! Conto alla rovescia per il ritorno in campo: ecco quando – CdS

L’infortunio muscolare ha costretto Romelu Lukaku a stare lontano dai campi già da tre settimane. L’Inter non ha voluto affrettare i tempi per evitare ulteriori problemi, ma il suo rientro – come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport -, è alle porte.

RIENTRO VICINO – Era il 26 agosto e Romelu Lukaku ancora non è tornato a disposizione di Simone Inzaghi, pur avendo tentato di accelerare il recupero andando per qualche giorno in Belgio per seguire un programma specifico con lo staff della sua nazionale. Da allora sono trascorse tre settimane e, a meno di sorprese, Lukaku potrà rivedere il campo nel match con la Roma dell’1 ottobre, approfittando della sosta per smaltire definitivamente il guaio muscolare e mettersi in condizione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno