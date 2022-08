Inzaghi può sorridere: Mkhitaryan recuperato! Novità in Inter-Cremonese – CdS

L’infortunio di Romelu Lukaku ha scombinato i piani di Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile, però, arrivano anche buone notizie: il recupero di Henrikh Mkhitaryan secondo il Corriere dello Sport, è ormai ultimato, e potrebbe arrivare un’importante novità già in vista di Inter-Cremonese.

RECUPERO – Henrikh Mkhitaryan è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo il problema muscolare che lo ha costretto a rallentare il suo processo di “integrazione” all’Inter, il centrocampista ha pienamente recuperato e attende solo l’OK definitivo. Attenzione ad una possibile convocazione last-minute già per la sfida casalinga contro la Cremonese. Difficile, ma non impossibile, molto dipenderà – come sempre -, dall’allenamento di rifinitura.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno