Fourneau arbitro di Inter-Cremonese: precedenti solo uno, sconfitta e giallo

Fourneau sarà l’arbitro di Inter-Cremonese, partita della quarta giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Cremonese sarà la seconda partita per Francesco Fourneau come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è da dimenticare: lo 0-2 col Sassuolo dello scorso 20 febbraio, una delle peggiori prestazioni della scorsa stagione. Lì anche un giallo: il gol del vantaggio neroverde, con un intervento di Domenico Berardi su Hakan Calhanoglu a inizio azione giudicato regolare e non rivisto al VAR. Episodio molto al limite dove si poteva dare fallo senza grossi problemi. C’è poi un’altra circostanza nella quale Fourneau era stato designato: il match vinto 2-5 in casa del Benevento il 30 settembre 2020, nel recupero della prima giornata di Serie A. Lì fu sostituito alla vigilia da Marco Piccinini, perché indisponibile.