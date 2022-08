Skriniar, dalla Francia sicuri: nuovo assalto del PSG! Ecco l’offerta all’Inter

Milan Skriniar resta uno degli obiettivi del Paris Saint-Germain. Nonostante l’Inter abbia ribadito la volontà di rinnovare il contratto dello slovacco, secondo Le Parisien, i francesi sono pronti ad un nuovo assalto negli ultimi giorni di mercato

ASSALTO – La telenovela legata a Milan Skriniar potrebbe chiudersi solo a mercato finito. Secondo quanto riferito da Le Parisien, il PSG spera ancora di convincere l’Inter a lasciar partire il difensore slovacco: i transalpini, sono fermi ad una valutazione di 55 milioni di euro, considerati congrui per un difensore con il contratto in scadenza a giugno del 2023. Per convincere il club nerazzurro, spiega il quotidiano, il PSG potrebbe alzare l’offerta e proporre, inoltre, una contropartita tecnica. L’Inter dal canto suo continua a valutare Skriniar non meno di 70 milioni: la posizione del club nerazzurro si ammorbidirà nelle ultime ore di mercato? Difficile.

Fonte: Le Parisien