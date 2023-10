Thiago Motta: «L’Inter parte sempre forte, ma pareggio meritato»

Thiago Motta è stato intercettato da Dazn pochi minuti dopo Inter-Bologna, partita valida per l’ottava giornata di campionato e finita 2-2

ORGOGLIOSO − Thiago Motta esalta il suo attaccante: «Zirkzee è il nostro rigorista, ma ho scelto di far tirare Orsolini. Lui l’ha sentita un po’ e mi sono scusato nell’intervallo. Ma tutto rientrato. Per il resto, lui è un giocatore e un ragazzo fantastico, dentro il campo fa cose straordinarie. Simbolo del Bologna, ha meritato il gol perché lo cercava da un po’ di tempo. Ha finito con i crampi, perché fa tanto lavoro, se lo merita. Ragazzo molto educato anche fuori dal campo».

MERITATO − Thiago Motta sul pareggio: «Loro mi trasmettono tutti i giorni questa voglia di venire, aiutare e proporre cose nuove. I primi 20′ lo sappiamo che l’Inter inizia sempre forte e non siamo riusciti a tenere la partita non per colpa nostra, ma perché sono una squadra forte. Abbiamo reagito alla grande, ragazzi fantastici nel difendere e attaccare, il premio è questo pareggio meritato. Il calcio deve avere delle alternative, non puoi fare sempre le stesse cose. Gli avversari ti guardano, se fai sempre le stesse cose diventi prevedibili. Dobbiamo fare bene e alzare il livello, abbiamo un centrocampo molto forte. Freuler ha portato esperienza e personalità e altri due, Aebischer e Ferguson, ragazzi di altissimo livello. Altri stanno in panchina, che sono molto bravi e fanno quando entrano. Nascondersi? Dobbiamo sapere chi siamo, non siamo a livello di Inter, Juventus e Napoli, ma vogliamo competere anche con squadre più forti della nostra. Questo gap esiste, chiaro che quando si gioca in questa maniera si riesce a compensare. Abbiamo fermato l’Inter, magari contro la Juventus non lo so, perché meritavamo di vincere la partita. Il cammino è quello lì: umiltà e lavoro».