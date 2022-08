Tare: «Ritengo l’Inter la favorita per lo Scudetto! Serve alzare l’asticella»

Tare si è fermato a parlare prima di Lazio-Inter. Le sue parole ai microfoni di Dazn. Il DS della Lazio ritiene l’Inter la squadra più forte del campionato. Poi qualche considerazione sugli obiettivi di squadra

FAVORITA − Igli Tare ritiene l’Inter la principale rivale: «Lo step riguarda anche gli obiettivi, abbiamo fatto un mercato importante aggredendo tutto quello che era necessario per alzare l’asticella. Si spera che si faccia una grande prestazione e cercare di vincere contro la rivale più importante del campionato. Ritengo l’Inter la favorita per lo Scudetto».

VOLTI NUOVI − Tare sugli obiettivi di squadra e sul mercato biancoceleste: «Dobbiamo essere tutti concentrati per raggiungere l’obiettivo della Champions League, dobbiamo farlo tutti insieme. Volti nuovi del mercato? Giusto che la partenza sia così. Devono ambientarsi, i tempi di inserimenti si spera siano veloci ma ora ogni 3 giorni bisogna fare delle rotazioni. Tutti quanti possono tenere un’asticella alza. Sono fiducioso di Cancellieri, Marcos Antonio, i portieri e Gila che ha fatto un grande precampionato. Pubblico fondamentale per vincere le partite. Terzino nuovo? Finché mercato è aperto tutto può accadere. Non so se arriverà o meno».