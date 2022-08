Monza, rinviato l’appuntamento con il primo punto: 1-2 contro l’Udinese

È appena terminata la gara tra Monza e Udinese, che ha aperto la terza giornata della Serie A. Ancora rinviato l’appuntamento con il primo punto in campionato per i brianzoli, dopo la sconfitta di oggi per 1-2. Beto e Udogie ribaltano la rete di Colpani.

APPUNTAMENTO RINVIATO – Altra sconfitta per il Monza, contro l’ Udinese, nella gara che ha aperto la terza giornata di Serie A. Dopo essere passati in vantaggio al 32′ grazie alla rete di Colpani su assist di Caprari, gli uomini di Stroppa subiscono reazione immediata dei friulani: Becao serve Beto che trova la rete dell’1-1. Nella ripresa, poi, un triangolo tra Nestorovski e Udogie porta quest’ultimo a firmare la rete decisiva dell’1-2. Rinviato quindi nuovamente l’appuntamento con il primo punto in Serie A per il Monza, con Stefano Sensi – in prestito dall’Inter – rimasto in campo per 80 minuti.