Stellini: «Conte non arrabbiato per l’arbitro. Decisioni? Tutti hanno visto!»

Stellini anche oggi ha sostituito Conte nelle interviste post partita. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in seconda in conferenza stampa, dopo Juventus-Inter 3-2, con i giornalisti presenti all’Allianz Stadium.

CONFERENZA STELLINI – Questa la conferenza stampa di Cristian Stellini nel post partita di Juventus-Inter.

Cos’è mancato all’Inter quest’oggi, soprattutto in superiorità numerica? Forse appagati dall’aver già vinto lo scudetto?

All’Inter è mancata la stoccata finale, a noi oggi è mancata la capacità di concretizzare le non tantissime occasioni che ci sono state. Dovevamo concretizzarle meglio, non ci siamo riusciti. Nonostante fossimo in superiorità numerica la partita rimaneva difficile, perché giocavamo contro una squadra che voleva ottenere il risultato. Non è facile creare occasioni: ne abbiamo create tre o quattro. Una l’abbiamo segnata grazie al VAR che ci ha convalidato il gol, una c’è stato annullato. Con Barella e Vecino non siamo stati bravi a concretizzare, forse potevamo fare qualcosa in più ma non è mai semplice. Siamo soddisfatti della prestazione dei ragazzi, volevamo dimostrare di essere davanti a tutti in classifica.

Cosa ne pensa Stellini della direzione di Calvarese? Conte è arrabbiato per la sconfitta finale?

Non so se Conte sia arrabbiato per l’arbitro, ma non credo visto che a noi interessava più la prestazione dei nostri giocatori. Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti, parlano da soli. Non sto io a fare la disamina degli episodi arbitrali, è giusto che parlino le immagini. Tutti hanno visto, ognuno si farà la sua opinione e chi di dovere giudicherà questi episodi.