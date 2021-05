Stellini: «Volevamo vincere, noi bravi. Gli episodi? Si commentano da soli»

Christian Stellini, vice di Antonio Conte, si è presentato ai microfoni di “Sky Sport” al posto del tecnico al termine di Juventus-Inter 3-2, anticipo della penultima giornata di campionato

GLI EPISODI – Stellini non vuole parlare degli episodi arbitrali che hanno condizionato la partita: «Noi siamo andati avanti coi nostri festeggiamenti. Era importante venire qua e portare in campo la nostra serenità e voglia di vincere. La squadra in campo ha fatto quello che doveva, al di là degli episodi. A noi non spetta venire qua e discutere di episodi, sono talmente chiari ed evidenti per quello che ho potuto vedere che è inutile commentarli. Sono veramente evidenti. A noi rimane la gioia di aver vinto lo scudetto. Siamo venuti qui per vincere, ci abbiamo provato e siamo contenti della prestazione. Gli episodi si commentano da soli».

SI POTEVA FARE MEGLIO – Stellini è rammaricato per la sconfitta ma non vuole fare rimproveri ai ragazzi: «Nessuno in particolare, sono tanti. Soffermarsi su uno soltanto sarebbe riduttivo. A noi interessava venire qua e dimostrare di onorare l’impegno e lo scudetto dimostrando di essere i più forti. I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato un’ottima gara e poteva andare meglio».

I MIGLIORAMENTI – Stellini parla dei miglioramenti della squadra: «I miglioramenti e i margini di miglioramento ci sono sempre e dobbiamo cercarli ovunque. Già l’anno scorso si era vista una stagione importante col secondo posto e la finale di Europa League. Abbiamo vinto lo scudetto e in futuro dovremo migliorare nell’approccio alla Champions League. Dovremo cercare di migliorare i nostri risultati europei. Dobbiamo alzare il livello tecnico, noi creiamo molto, abbiamo creato tantissime occasioni e ancora non riuscivamo a concretizzare nel miglior modo. Abbiamo ancora dal punto di vista qualitativo margini di miglioramento per gestie meglio i momenti della gara. E’ molto importante giocare partite di altissimo livello, aiuta a gestire i momenti di quelle gare che non sono uguali alle altre».

ULTIMA GIORNATA – Stellini vuole che l’Inter continui a dimostrare di essere la più forte: «In questo momento ci stiamo godendo il momento che stiamo vivendo. Abbiamo ancora una settimana per onorare e dimostrare di essere i più forti e lo stiamo facendo con la giusta mentalità e anche oggi l’abbiamo dimostrato».

LAUTARO MARTINEZ – Stellini parla di Lautaro Martinez: «E’ un attaccante che ricorda Aguero. Ha tantissimi margini di miglioramento. E’ cresciuto molto, ha lavorato tanto. Si dedica molto al lavoro sporco per aiutare la squadra e questa è una cosa importante e non facile da trovare. Noi siamo molto contenti di lui. Per quel che riguarda le voci, se dovessimo ascoltare i rumors e leggere i giornali dovremmo metterci il ghiaccio in testa. Lautaro Martinez è un giocatore dell’Inter e l’Inter se lo vuole tenere stretto».