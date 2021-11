Skriniar: «Inter, due punti persi! Mandato un messaggio a tutti»

Anche Skriniar ha parlato a Inter TV nel post partita del derby pareggiato con tanto rammarico. Queste le sue considerazioni ai canali ufficiali dopo la sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A.



OCCASIONE SPRECATA – Milan Skriniar commenta Milan-Inter: «Sicuramente era una partita tosta, lo sapevamo però oggi per me sono due punti persi perché abbiamo creato molto di più rispetto all’avversario. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Ci siamo detti dopo la partita che sicuramente abbiamo fatto vedere la nostra forza, siamo uniti ed equilibrati e siamo una squadra tosta per tutti. Questo è un messaggio che mandiamo. Per me manca un po’ di concretezza davanti alla porta: creiamo tanto ma non riusciamo a metterla dentro. Dobbiamo fare meglio ma anche oggi abbiamo fatto bene. Adesso non riposiamo, perché durante la sosta c’è da giocare, però quando torniamo iniziamo a preparare la partita col Napoli che sarà altrettanto importante».