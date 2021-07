Satriano: «Bellissimo giocare qua all’Inter! Guardo molto Lautaro Martinez»

Satriano si sta mettendo in luce in questo inizio di precampionato dell’Inter. L’attaccante della Primavera, dopo i cinque gol nell’allenamento congiunto col Sarnico, si è ripetuto contro il Lugano segnando il 2-2 (vedi articolo). Ecco le sue parole a Inter TV.

GIOVANE IN CRESCITA – Martin Satriano è contento dopo Lugano-Inter: «Abbiamo fatto una grande partita, stiamo lavorando bene. Sono contento per il gol, ma anche per come è stata la partita. Un’emozione enorme, non so neanche cosa dire: è bellissimo giocare qua all’Inter, con questi giocatori. Sono molto contento. Similitudini con Lautaro Martinez? Sì, lui è un grande e uno dei migliori giocatori. Guardo tanto lui, l’ho fatto l’anno scorso quando ho fatto qualche allenamento con lui. Il ritiro? Stiamo andando bene, stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare così».