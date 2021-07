Ranocchia: «Il rigore? In precampionato mi capita spesso! Appesantiti»

Ranocchia ha chiuso da capitano Lugano-Inter, segnando pure il rigore decisivo per il 5-6 che ha dato la Lugano Region Cup ai nerazzurri (vedi articolo). Ecco la sua intervista con Inter TV.

CHIUSURA IN BELLEZZA – Andrea Ranocchia ha deciso Lugano-Inter e ora la commenta: «Siamo un po’ appesantiti dai carichi, ma questo è normale. Stiamo lavorando tanto e bene, fa parte dell’inizio della preparazione. Siamo contenti, stiamo cercando di assimilare i concetti del mister e stiamo aspettare gli altri. Il Lugano? È una squadra che, naturalmente, inizia il campionato la settimana prossima. A livello di condizione fisica non c’è paragone in questo momento con noi, però abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e abbiamo cercato di ribaltare. Abbiamo vinto la partita, seppur ai rigori, e abbiamo cominciato bene. Questi sono test importanti per assimilare i concetti e migliorare la condizione. Le gambe vanno ancora poco, dobbiamo migliorare: nei prossimi giorni avremo modo di parlare della partita e mettere le cose a posto. Il rigore? Nel precampionato mi è successo spesso, anche gli altri anni. L’importante era segnare e vincere. Il ritorno dei tifosi? Molto bello e piacevole, avere i nostri tifosi accanto è sempre importante. Speriamo che, quando inizia il campionato, si possa averli al nostro fianco».