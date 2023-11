Sanchez: «Vorrei giocare in Messico. Ora concentrato sull’Inter»

Alexis Sanchez, da poco tornato all’Inter, pensa già al futuro. Per Tudn il calciatore esprime uno dei suoi desideri prima di concludere la carriera da calciatore.

DESIDERIO – Sanchez ha un desiderio: «Mi piacerebbe giocare in Messico, l’altro giorno stavo parlando con un amico, non so, attira la mia attenzione, perché ci sono squadre in Messico che sono appassionate, vanno per il loro club e tutte quelle cose, mi piacerebbe, non so quando. Non lo so in quale squadra. Ce ne sono diversi che conosco, Pachuca, America, mi piace l’America, per i tifosi, per come sono, per la capitale e per quello che mi ha detto anche Diego Valdés. Vorrei anche un’altra cultura, un’altra lingua che vorrei perfezionare, l’inglese, mi piacerebbe vivere a Los Angeles, Miami, non so, non ho nulla di concreto ora, sono concentrato sulla Champions League con l’Inter e sul fare del mio meglio»