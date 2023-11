Milenkovic: «Lautaro Martinez l’attaccante più difficile da marcare»

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha svelato su MozzartSport l’attaccante più difficile da marcare in Serie A. L’incubo Lautaro Martinez.

FENOMENO – Nikola Milenkovic svela uno dei suoi incubi peggiori: «L’attaccante più difficile da marcare? Lautaro Martinez. Può segnare da qualsiasi posizione. Non puoi lasciarlo di un metro. Se decidi di prenderlo da parte lui andrà via. Ha delle gambe esplosive come se ci fosse della dinamite. E’ tosto, è agile, vede un gol in ogni tiro e sa colpire. È molto imprevedibile. È un giocatore che sa dribblare, non sai cosa può fare in qualsiasi momento. Lui non è così ed è questo che lo rende un giocatore di alto livello. È molto difficile da mantenere».