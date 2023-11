Cuadrado, lavoro ad Appiano! Una sensazione verso Juventus-Inter

Cuadrado continua ad essere un oggetto misterioso in casa Inter, dove ha finora giocato novantasette minuti fornendo un assist per Lautaro Martinez contro la Fiorentina. Poi il nulla. Secondo sportmediaset.it, il colombiano rischia di saltare anche la Juventus. Di seguito le ultime

APPORTO MINIMO – Juan Cuadrado ha fatto la sua ultima apparizione con la maglia dell’Inter il 7 ottobre contro il Bologna, rimanendo in campo per trentacinque minuti. Finora il suo contributo in maglia nerazzurra è di novantasette minuti con un assist per Lautaro Martinez contro la Fiorentina. Poi il nulla e l’infiammazione al tendine d’Achille che sembra non voler dare pace all’ex Juventus. Il dolore ancora c’è e il rientro ora come ora non ha una data, anche la presenza tra i convocati per la sfida del 26 novembre contro la sua ex squadra sembra difficile. Simone Inzaghi spera di recuperarlo per avere un’alternativa a Denzel Dumfries ma anche per non dover necessariamente sdoppiare Matteo Darmian nel ruolo di terzo centrale di difesa ed esterno di fascia in alternanza con l’olandese.

Cuadrado, il ritorno in gruppo non è ancora stato programmato: lavoro in solitaria ad Appiano Gentile

A settembre l’ipotesi dell’operazione per Cuadrado era stata scartata perché ritenuta non necessaria, optando dunque per una terapia conservativa che inizialmente sembrava dare risposte positive fino al lungo stop ancora in corso. Fare previsioni non è semplice attualmente. L’Inter si ritroverà domani ad Appiano Gentile, seppur a ranghi ridotti, mentre Cuadrado ha continuato a lavorare in questi giorni. Il ritorno in gruppo, però, non è ancora stato programmato. Non rimane che attendere.