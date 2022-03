Pioli: «Milan, soddisfatto anche se meritavamo di vincere contro l’Inter!»

Pioli dopo Milan-Inter terminata 0-0, su Sportmediaset ha analizzato la partita dicendosi soddisfatto per la prestazione della sua squadra.

DOPO LA PARTITA – Pioli dopo Milan-Inter, su Sportmediaset ha parlato così: «Il Milan sta meglio perché ha giocato una buona partita, meritavamo qualcosa in più. Nell’ottica delle due partite è un buon risultato. Sono soddisfatto della prestazione, la prossima sarà delicata e difficile perché l’Inter è forte ma possiamo giocarcela. Lavoriamo insieme da due anni e abbiamo fatto un percorso importante, vorremmo provare a vincere qualcosa. Non ho fatto scelte in base alla prossima partita (Napoli, ndr), ho scelto la formazione migliore. La squadra ha aggredito bene, Bennacer ha fatto un partitone così come tanti dei suoi compagni, abbiamo giocato da squadra cercando di far tirare poche volte l’Inter. La prestazione è di alto livello per tutti i giocatori. Ho preferito una squadra più di gamba, siamo stati pericolosi e concesso poco quindi le scelte sono state giuste. Siamo mancati nella finalizzazione e nell’ultimo controllo, però considerando le occasioni avute. Siamo una squadra che può stare a certi livelli e dobbiamo crederci fino alla fine».