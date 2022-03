Bastoni dopo Milan-Inter: «90 minuti di battaglie, si deciderà al ritorno!»

Bastoni fissa i prossimi obiettivi dell’Inter dopo il pareggio per 0-0 nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan (vedi articolo). Il giovane difensore punta già alla gara di ritorno.

PRIMA SFIDA – Alessandro Bastoni è partito titolare nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. Il match di San Siro si è concluso sullo 0-0 con i nerazzurri che continuano il loro difficile momento in zona gol. Il difensore centrale, sui propri social, commenta così la sfida di San Siro: “90 minuti di battaglie e passaggio del turno che si deciderà al ritorno, ora concentrati su campionato e Champions League“. Salernitana e Liverpool sono i prossimi avversari dell’Inter e gli uomini di Simone Inzaghi sono pronti a invertire la rotta per ritrovare la vittoria e la forma migliore in vista del finale di stagione. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni