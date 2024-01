Pellegrini: «Supercoppa Italiana, vogliamo la finale! Ma non al meglio»

Pellegrini presente fuori dal palazzo della Regione Lazio per la conferenza stampa di Claudio Lotito, ai giornalisti presenti ha parlato della prossima sfida contro l’Inter in Supercoppa Italiana.

L’OBIETTIVO – Luca Pellegrini è convinto nei propri mezzi in vista della sfida con l’Inter: «La Supercoppa Italiana è un’opportunità importante per la Lazio, ci andiamo a giocare questo trofeo contro quattro squadre importanti, ce lo siamo guadagnati sul campo e nessun ci vieta di poter pensare di arrivare fino in fondo alla competizione e alzare questo trofeo. La volontà della squadra è quella di fare il meglio della Lazio e di conseguenza il meglio per noi. La mentalità non è cambiata, avevamo bisogno di tempo per far adattare anche i nuovi giocatori. Stiamo raccogliendo i primi frutti, ma non ci dobbiamo fermare qui continuando su questa striscia. Ci arriviamo forse non al meglio a livello fisico considerato qualche acciaccato, però faremo tutto il possibile per vincere e andarci a giocare la finale».