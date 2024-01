Sensi, Leicester pista ancora viva! L’Inter apre a una possibilità

Sensi è sempre più vicino alla cessione, considerato anche il contratto in scadenza con l’Inter e le richieste minime da parte dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Leicester resta sempre in corsa, ma servirà ancora un po’ di tempo.

CESSIONE IN VISTA – Il Leicester continua a lavorare sull’affare Stefano Sensi, in uscita dall’Inter con un contratto in scadenza a giugno 2024. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il club allenato da Maresca vorrebbe piazzare alcuni colpi in uscita, prima di acquistare nuovi giocatori. Tra questi anche il centrocampista italiano che piace tanto all’allenatore. Sensi apre a questa opportunità e non vede l’ora di trasferirsi in Inghilterra. Anche l’Inter ha aperto ovviamente alla cessione a titolo definitivo a partire da questa sessione di mercato, con la possibilità di incassare 2-3 milioni invece di perderlo a zero a giugno.

Fonte: Fabrizio Romano [Twitter]