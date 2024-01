Lukaku non vota Inzaghi al ‘The Best FIFA’. Sorpresa Skriniar! I retroscena

Curioso retroscena riguardo i voti dei giocatori e allenatori che hanno votato al “The Best FIFA” per quanto riguarda il premio per il miglior allenatore vinto da Pep Guardiola. Romelu Lukaku non ha ancora digerito alcune situazioni e proprio per questo motivo non ha votato il suo ex allenatore, Simone Inzaghi, preferendo il tecnico spagnolo e altri due. Diverso, invece, da Milan Skriniar. Ecco alcuni retroscena.

IL RETROSCENA – L’ex giocatore dell’Inter, Romelu Lukaku, in qualità di capitano del Belgio, ha contribuito alla votazione per il premio di miglior allenatore della passata stagione per il “The Best FIFA 2023”. Purtroppo non sorprende la scelta di ignorare il suo ex allenatore Simone Inzaghi, evidentemente non mandando ancora giù la scelta del tecnico di escluderlo, giustamente – per scelta tecnica – dall’undici iniziale della finale di UEFA Champions League tra Inter e Manchester City. L’attuale attaccante della Roma ha votato Pep Guardiola, Luciano Spalletti e Xavi. Sorprende, invece, il voto di Milan Skriniar, che vota Luciano Spalletti, Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Voto in favore del collega Inzaghi anche da parte del Commissario Tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti. Hakan Calhanoglu, Capitano dell Turchia, ha votato per il suo allenatore all’Inter, ma anche Pep Guardiola e Luciano Spalletti. Anche Gianluigi Donnarumma ha votato Simone Inzaghi, ma anche Luciano Spalletti e Pep Guardiola.