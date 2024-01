Guardiola premiato ‘The Best FIFA’. Superato Inzaghi e Spalletti

Guardiola è stato eletto “The Best FIFA” coach dell’anno appena trascorso, dopo la vittoria della UEFA Champions League con il Manchester City, ma non solo. Presenti alla cerimonia anche Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, gli altri due candidati al premio.

THE BEST FIFA – Il premio come miglior allenatore è stato vinto da Pep Guardiola dopo aver vinto tutto con il Manchester City nella passata stagione. Parata di stelle a Londra per il The Best Fifa 2023. Tanti i campioni ed ex in passerella nella capitale inglese. Presenti anche l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi (con la moglie Gaia Lucariello) e il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli. Unici due a contendersi il premio di miglior allenatore oltre lo spagnolo.