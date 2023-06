Onana: «Loro i più forti? Lo dimostrino! Non abbiamo paura»

Intervistato dai media presenti al media day di Appiano Gentile in vista della finale tra Inter e Manchester City, André Onana ha caricato la squadra in vista dell’appuntamento più importante della stagione.

NIENTE PAURA – Questa tutta la carica di André Onana in vista di Manchester City-Inter di sabato: «Non abbiamo paura. Sabato daremo la vita, zero paura. Questa squadra farà tutto il possibile. Sappiamo che sarà difficile contro la squadra più forte del mondo. Ma ho comunque molta fiducia. Non guardo le classifiche dei migliori portieri, non so dove mi piazzo in classifica. Per me la cosa più importante è questa la finale. Come ho detto loro sono i migliori, ma sabato lo devono dimostrare. Per noi sarà difficile, ma lo sarà anche per loro. Che si preparino bene».

VERSO LA FINALE – Onana ha poi proseguito in questo modo in vista della finale: «Nella vita ci sono brutti momenti e bei momenti, bisogna affrontarli tutti. Quest’anno abbiamo iniziato male e ora siamo in finale di Champions League. Le finali però non si giocano, si vincono. Il mio rapporto con Handanovic è bellissimo. Per me è una leggenda della squadra. Il gruppo è la nostra forza, per questo vi dico che non abbiamo paura».